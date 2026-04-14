اعتداءات العدو الاسرائيلي على بلدات جنوب الليطاني منذ فجر اليوم

اعتداءات العدو الاسرائيلي على قرى وبلدات منطقة جبل عامل الأولى (جنوب نهر الليطاني) منذ فجر اليوم الثلاثاء 14/4/2026 حتى الساعة 11:00 صباحا:

1- الساعة 3:08: غارة من الطيران الحربي استهدفت منطقة الشبريحا، يوجد اصابات.

2- الساعة 3:30: غارة من الطيران الحربي على بلدة تبنين، يوجد اصابات.

3- الساعة 5:23: غارة من الطيران الحربي على بلدة بافليه، قريبة لفريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية، يوجد اصابة.

4- الساعة 8:34: غارة من الطيران الحربي، على بلدة بافلي، لا اصابات..

5- الساعة: 8:35: غارة من الطيران الحربي على بلدة ديرعامص، لا اصابات.

6- الساعة 9:10 :

في بلدة شبعا، قام العدو بإلقاء قنبلة من محلقة على بيك اب، ما أدى الى احتراقه دون اصابات بشرية.

وقام العدو بتفجير درون مفخخة بالحي الوسطاني، ما ادى الى إصابة سيدة اصابة طفيفة.

وقام عبر محلقة ثالثة بإلقاء قنبلة صوتية بالساحة “لا اصابات”.

7- الساعة 9:34: غارة من الطيران الحربي على بلدة قلاويه، لا اصابات.

8- الساعة 9:49: غارة من الطيران الحربي على بلدة برج قلاويه، لا اصابات.

9- الساعة 9:50 غارة من الطيران الحربي على منطقة الحوش، قرب الكنيسة، بناية شاهين، لا اصابات.

10- الساعة 10:19: غارة من الطيران الحربي على بلدة حاريص، لا اصابات.

11- الساعة 10:21 غارة من طائرة مسيرة على بلدة كفرا منطقة العاصي.

12- الساعة 10:24: غارة من الطيران الحربي على بلدة عيتيت، استهدفت حي الدبش، يوجد اصابات.

13- الساعة 10:33: غارة من طائرة مسيرة على بلدة شبعا، استهدفت سيارة، وأدت الى اصابة شخصين.

14-الساعة 10:37: غارة من الطيران الحربي على بلدة شبعا، استهدفت منطقة غير مبنية، لا اصابات.

15- الساعة 10:42: غارة من الطيران الحربي على بلدة شبعا، استهدفت منزلا سبق وان كان مستهدفاً، لا اصابات.

16- الساعة 10:45: غارة من الطيران الحربي على بلدة قلاويه.