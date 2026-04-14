جرحى بغارة على مقهى في غزة وتصعيد صهيوني متواصل يستهدف مناطق متفرقة من القطاع

أُصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، إثر غارة شنتها طائرة مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي استهدفت مقهى في وسط مدينة غزة دون سابق إنذار، ما استدعى نقل المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي، حيث وُصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.

وتأتي هذه الغارة في سياق تصعيد عسكري صهيوني متواصل على مختلف مناطق قطاع غزة، حيث أفاد مراسلون ميدانيون بأن القصف المدفعي تركز على المناطق الشرقية لمدينة غزة ومخيم جباليا شمال القطاع، بالتزامن مع استهدافات أخرى طالت محيط خان يونس وبلدة بني سهيلا جنوباً.

كما سُجلت خلال الساعات الماضية غارات متفرقة في مناطق وسط القطاع، بينها دير البلح، إضافة إلى استهدافات خارج مناطق سيطرة العدو الإسرائيلي، ما أسفر عن شهداء وجرحى، وفق مصادر طبية محلية.

وفي السياق، تشير المعطيات الميدانية إلى توسع رقعة العمليات العسكرية، في ظل سيطرة “إسرائيل” على أجزاء واسعة من قطاع غزة، وتزايد التحذيرات من تضييق الخناق على المدنيين نتيجة ما يُعرف بـ”المناطق العازلة”، ما يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.

المصدر: وكالة الأناضول