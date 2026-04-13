    العميد ابن الرضا: سنواصل معاقبة المعتدين وترسيخ الردع ومنع تكرار الاعتداءات

      أجرى القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية اتصالاً هاتفياً مع وزير الدفاع التركي، أكد خلاله أن “إيران ستواصل بكل قوة مسار المعاقبة الكاملة للمعتدين، وخلق ردع فعال، وضمان عدم تكرار الحرب والاعتداء”.

      وأضاف أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورغم إدراكها وعدم ثقتها بأمريكا، وحرصاً منها على إثبات حسن نيتها واحترامها لدول المنطقة، وافقت على المفاوضات وسعت عبر أدوات الدبلوماسية والحوار إلى إبعاد شبح الحرب عن المنطقة، إلا أن الهجوم العسكري الأمريكي والكيان الصهيوني لم يتركا لها سبيلاً سوى الدفاع عن النفس”.

      من جهته، قدّم وزير الدفاع التركي خلال الاتصال تعازيه بمناسبة استشهاد قائد الثورة الإسلامية الأعلى وباقي القادة العسكريين في البلاد، معتبراً أن “الهجوم على إيران يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي”.

      المصدر: موقع المنار

