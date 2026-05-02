    إيران ترسل ردها المكوّن من 14 بنداً بشأن إنهاء الحرب عبر الوسيط الباكستاني

      ذكرت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء، السبت، أن “إيران أرسلت ردها المكوّن من 14 بنداً بشأن إنهاء الحرب عبر الوسيط الباكستاني”.

      وقالت الوكالة إنه “في الوقت الذي يبدو فيه أن تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا عبر باكستان كوسيط لا يزال مستمراً، قدّمت طهران ردها المكوّن من 14 بنداً، والذي يتضمن الموضوعات التي ترى إيران أنها ضرورية لإنهاء الحرب، إلى الطرف الباكستاني”.

      ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن “هذا الرد جاء رداً على الاقتراح الأميركي المكوّن من 9 بنود، وأن طهران أكدت فيه على خطوطها الحمراء، كما اقترحت خريطة طريق محددة لإنهاء الحرب العدوانية”.

      وأشارت الوكالة إلى أن “الرسالة نُقلت عبر الوسيط بعد استكمال الإجراءات المعتادة لصنع القرار في المؤسسات ذات الصلة والحصول على الموافقات اللازمة”، وتابعت: “يبدو أن استمرار المسار الدبلوماسي عبر باكستان، على الرغم من أنه يتم في جو مليء بسوء الظن تجاه الطرف الأميركي، إلا أنه في الوقت نفسه يُظهر جدية وثقة إيران بالنفس في متابعة حقوقها ومصالحها الوطنية في مواجهة أمريكا”.

      المصدر: وكالة فارس

