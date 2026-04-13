الرئيس عون: لبنان يأمل الاتفاق على وقف إطلاق النار

ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الخارجية الإيطالية انطونيو تاجاني خلال استقباله له ظهر اليوم في قصر بعبدا، أن “لبنان يأمل في أن يتم خلال الاجتماع المرتقب غدا في واشنطن بين سفراء لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان بهدف بدء المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، والتي سيتولاها فريق مفاوض لبناني لوضع حد للأعمال العدائية وما يليها من خطوات عملية لتثبيت الاستقرار في الجنوب خصوصا ولبنان عموما” .

واعتبر الرئيس عون أن “ثمة فرصة متاحة الآن للوصول إلى حل مستدام وهو ما يريده لبنان ، لكن ذلك لا يمكن أن يكون من طرف واحد بل على إسرائيل أن تتجاوب مع الدعوات اللبنانية والعربية والدولية لوقف اعتداءاتها على لبنان ‏والشروع بالمفاوضات، لاسيما وأن الحروب الإسرائيلية المتتالية ضد لبنان لم تحقق الأهداف التي أرادتها إسرائيل منها منذ العام ١٩٨٢ وحتى اليوم” .

وشدد رئيس الجمهورية على أن “تدمير إسرائيل للمناطق اللبنانية واستهداف المؤسسات العامة والخاصة والإدارات الرسمية ليس هو الحل ولن يحقق أي نتيجة لأن الحلول الدبلوماسية كانت دائما هي الأفضل للنزاعات المسلحة في العالم” .

وأكد الرئيس عون خلال لقائه مع الوزير الإيطالي في حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي والسفير الإيطالي في لبنان والوفد المرافق للوزير الضيف، أن “المفاوضات مع إسرائيل تتولاها الدولة اللبنانية وليس أي جهة أخرى لأنها مسألة سيادية لا شريك للبنان فيها” .

وأكد رئيس الجمهورية على أن “تدمير إسرائيل للمنازل وإحراق الممتلكات الزراعية للمواطنين الجنوبيين يعيق عودة النازحين إلى منازلهم وقراهم وبلداتهم ما أحدث واقعا اجتماعيا صعبا تعمل الحكومة اللبنانية على معالجته، لكنها تحتاج إلى مساعدات من الدول الشقيقة والصديقة ومنها إيطاليا”. وفي هذا السياق شكر الرئيس عون الحكومة الإيطالية على الدعم الذي قدمته ولا تزال للبنان في مختلف الظروف، كما نوه بالدور الذي تقوم به الكتيبة الإيطالية ضمن القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، مقدرا تضحيات رجال حفظة السلام الذين يتعرضون من حين إلى آخر لاعتداءات اسرائيلية مباشرة وسقط منهم شهداء. كما شكر الرئيس عون ما أعلنه الوزير الإيطالي عن رغبة بلاده في استضافة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة، وحمّل الوزير تحياته وشكره إلى الرئيس الإيطالي ورئيسة الحكومة على المواقف الداعمة للبنان في المحافل الدولية والإقليمية.