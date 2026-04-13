تاكر كارلسون ينتقد ترمب وستارمر: قراراتهما بشأن “إسرائيل” غير مستقلة

وجّه الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون انتقادات حادة للرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، معتبراً أنهما لا يتخذان قرارات مستقلة في ما يتعلق بالسياسات المرتبطة بـ”إسرائيل”.

وفي مقابلة مع BBC، انتقد كارلسون قرار الحكومة البريطانية حظر جماعة فلسطين آكشن، معتبراً أنه “يقيّد حرية التعبير ويجرّم انتقاد إسرائيل”.

وأشار إلى أن “رئيس الوزراء البريطاني لا يسيطر فعلياً على قرارات بلاده”، معتبراً أن “قرار الحظر جاء استجابة لضغوط خارجية”، وفق تعبيره.

وأضاف أن “السلطات البريطانية اعتقلت مئات المتظاهرين خلال احتجاجات داعمة لغزة”، لافتاً إلى “توقيف أكثر من 500 شخص في مظاهرة واحدة وسط لندن، إضافة إلى اعتقال أكثر من 1600 شخص منذ دخول قرار الحظر حيّز التنفيذ”.

واعتبر أن “تصنيف دعم الجماعة كجريمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن لسنوات يمثل تضييقاً على الحريات العامة، في ظل تصاعد الجدل داخل بريطانيا بشأن حدود حرية التعبير المرتبطة بالحرب في غزة والسياسات تجاه “إسرائيل”.

المصدر: وكالة شهاب