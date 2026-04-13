العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ اليوم الاحد 12-4-2026

دفاعًا عن لبنان وشعبه، ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأحد 12/04/2026، 43 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- السّاعة 08:00 أمس السبت 11-04-2026 استهدافةمحطّة الاتصالات في ثكنة ‏العليقة في الجولان السوريّ المحتلّ بمُسيّرة نوعيّة، وتحقيق إصابة مباشرة.

2- السّاعة 17:00 أمس السبت 11-04-2026 استهداف دبّابة ميركافا في محيط مستشفى بلدة ميس الجبل بمحلّقة انقضاضيّة.

3- السّاعة 05:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة البيّاضة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

4- السّاعة 05:15 و05:30 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في مدينة الخيام بدفعتين من الصّليات الصّاروخيّة.

5- السّاعة 07:10 استهداف تجمّع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة يرؤون بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

6- السّاعة 07:30 و 09:30 استهداف تجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط تلّة شمران في مدينة بنت جبيل بصليات صاروخيّة.

7- السّاعة 09:45 استهداف آلية عسكرية تحوي طاقم قيادي في بلدة الطيبة بمحلقة انقضاضية.

8- السّاعة 10:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة الطيبة بِسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

9- السّاعة 10:15 استهداف رادار في ثكنة العلّيقة بِسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

10- السّاعة 11:10 استهداف ثكنة كريات شمونة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

11- السّاعة 12:15 استهداف موقع بلاط المُستحدث في جنوب لبنان بقذائف المدفعيّة.

12- السّاعة 12:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بقذائف المدفعيّة.

13- السّاعة 12:50 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ عند مثلث التحرير في مدينة بنت جبيل بصلية صاروخيّة.

14- السّاعة 13:00 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلّة الحمامص جنوب مدينة الخيام بصليةٍ صاروخيّة.

15- السّاعة 13:30 استهداف قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصليةٍ صاروخيّة.

16- السّاعة 14:00 استهداف قاعدة جبل نيريا التابعة لقاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة شمال فلسطين المحتلّة بصلية صاروخية.

17- السّاعة 14:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح بقذائف المدفعيّة.

18- السّاعة 14:15 استهداف قاعدة فيلون جنوب مستوطنة روش بينا بصليةٍ صاروخيّة.

19- السّاعة 12:20 و 13:20 و 14:50 استهداف تجمعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في منطقة العقبة في بلدة عين إبل بصلياتٍ صاروخيّة على دفعات.

20- السّاعة 13:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة شمع بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

21- السّاعة 13:30 و 14:50 استهداف تجمعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلّة شمران وعند الأطراف الشرقيّة لمدينة بنت جبيل بصلياتٍ صاروخيّة.

22- السّاعة 14:00 استهداف تموضع قياديّا بين بلدة عيناتا ومدينة بنت جبيل بِسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

23- السّاعة 15:00 استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كرميئيل بصليةٍ صاروخيّة.

24- السّاعة 15:00 استهداف تجمّعات لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدات دبل، رشاف، بيت ليف، القوزح، والبياضة بصلياتٍ صاروخيّة.

25- السّاعة 15:10 استهداف مستوطنات كريات شمونة ومرغليوت وأفيفيم ويرؤون بصلياتٍ صاروخيّة.

26- السّاعة 15:50 استهداف مستوطنتي شلومي ويرؤون بصلياتٍ صاروخيّة.

27- السّاعة 16:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في محيط مستشفى الاستشهادي صلاح غندور في مدينة بنت جبيل بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

28- السّاعة 16:15 استهداف ثكنتي يعرا وشوميرا بسِربين من المسيّرات الانقضاضيّة.

29- السّاعة 16:35 استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كتسرين في الجولان السوريّ المحتلّ بصلية صاروخيّة.

30- السّاعة 17:20 استهداف مربضي يفتاح وديشون بسِربين من المسيّرات الانقضاضيّة.

31- السّاعة 17:30 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مدرسة الإشراق في مدينة بنت جبيل بقذائف المدفعيّة.

32- السّاعة 17:30 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مرتفع العاصي في بلدة ميس الجبل بقذائف المدفعيّة.

33- السّاعة 18:00 و 18:20 و 18:40 استهداف تجمعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مدرسة الإشراق في بنت جبيل ومثلث التحرير بصلياتٍ صاروخيّة على دفعات.

34- السّاعة 18:40 استهداف مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخيّة.

35- السّاعة 18:45 استهداف مقر قيادة الفرقة 146 في مستوطنة جعتون بصليةٍ صاروخيّة.

36- السّاعة 19:15 استهداف مستوطنة نهاريا بصليةٍ صاروخيّة.

37- السّاعة 19:30 استهداف مرابض المدفعيّة شمال مستوطنة غورن بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

38- السّاعة 19:40 استهداف بنية تحتية عسكرية في مستوطنة دفنا بسرب من المسيرات الانقضاضية.

39- السّاعة 20:20 استهداف ثكنة أفيفيم بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

40- السّاعة 20:45 استهداف موقع المطلّة بصليةٍ صاروخيّة.

41- السّاعة 20:45 استهداف مربض مدفعية في ديشون بصليةٍ صاروخيّة.

42- السّاعة 22:25 استهداف تجمّع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كفاريوفال بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

43- السّاعة 23:45 استهداف مرابض مدفعيّة العدو شرق مستوطنة سعسع بصلية صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

المصدر: الاعلام الحربي