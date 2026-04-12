الصليب الأحمر: شهيد وجريح من مسعفينا باستهداف مباشر من مسيرة إسرائيلية

قالت جمعية الصليب الأحمر في لبنان في بيان لها “مساء اليوم (الأحد) وأثناء تنفيذ مهمة إنسانية في موقع على طريق بلدة بيت ياحون، تعرضت فرق الصليب الأحمر اللبناني للاستهداف المباشر من مسيرة إسرائيلية، فأدى ذلك إلى استشهاد المسعف حسن بدوي وإصابة مسعف آخر بجروح طفيفة، وجرى نقلهما إلى مستشفى تبنين الحكومي”.

وكانت الأنباء قد أشارت في وقت سابق أن العدو الإسرائيلي استهدف الصليب الأحمر في بلدة بيت ياحون، علما أن أي تحرك للصليب الأحمر اللبناني لا يحصل دون أي تنسيق مسبق مع الجيش واليونيفيل، مع تحديد عديد الأفراد وعدد الآليات وأرقامها.

