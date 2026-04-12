نائب أوروبي: موقف الاتحاد الأوروبي ضعيف ويكلفه أزمات داخلية

وصف عضو البرلمان الأوروبي باري أندروز موقف الاتحاد الأوروبي تجاه سياسات كيان الاحتلال بأنه “ضعيف ومؤسف”، معتبرًا أن “عدم استخدام أدوات الضغط المتاحة ساهم في تعميق أزمات الشرق الأوسط وانعكاساتها على أوروبا”.

وأشار أندروز، خلال حديثه بعد زيارة إلى بيروت، إلى حجم الدمار الكبير في المدينة، لافتًا إلى أن “المدارس تحولت إلى مراكز لإيواء النازحين، وأن السكان يعانون من حالة متزايدة من اليأس نتيجة تكرار الأزمات”.

وأكد أن “الاتحاد الأوروبي يمتلك وسائل ضغط متعددة، أبرزها تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، خاصة بعد الإقرار بانتهاك بنود تتعلق بحقوق الإنسان، إلا أنه لم تُتخذ خطوات عملية حتى الآن”.

كما تساءل عن غياب التحرك تجاه قضايا مثل العنف في الضفة الغربية المحتلة، والقيود على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ومشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

ولفت إلى إمكانية تفعيل آليات مثل “قانون المنع” لحماية الشركات الأوروبية من الضغوط الخارجية، خاصة المرتبطة بالسياسات الأمريكية، مستشهداً بحالات تأثرت فيها شركات بقرارات سياسية.

كما أشار إلى تراجع الاهتمام الأوروبي بقضية غزة، حيث لم تُناقش في البرلمان الأوروبي منذ أواخر عام 2025، ما يعكس تحولاً في الأولويات، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية.

وحذر أندروز من أن هذا التقاعس الأوروبي كانت له تداعيات داخلية، منها ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة تكاليف الطاقة، وتصاعد الهجرة غير النظامية، مؤكداً أن أوروبا “تدفع ثمن عدم كفاءتها” في التعامل مع أزمات المنطقة.

المصدر: وكالة الأناضول