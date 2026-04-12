وصول الدفعة الرابعة من المساعدات العراقية إلى إيران لتعزيز جهود الإغاثة

وصلت الدفعة الرابعة من قوافل المساعدات الإنسانية القادمة من العراق إلى إيران، محمّلة بمعدات إغاثية ولوجستية لدعم المناطق المتضررة.

وأعلن المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في محافظة إيلام، حمزة محمدي مقدم، استلام الشحنة التي تضمنت 28 سيارة إسعاف مجهزة و65 شاحنة محمّلة بمعدات متنوعة، بينها جرافات وحفارات ودراجات نارية وكراسٍ متحركة وخيام ومعدات تبريد وتدفئة، مقدّمة من جمعية الهلال الأحمر العراقي.

وأوضح أن “هذه المعدات ستُسلَّم إلى الهلال الأحمر الإيراني، ليجري توزيعها لاحقاً على المناطق الأكثر تضرراً وفق تقييم ميداني للاحتياجات، بهدف تعزيز الاستجابة الإنسانية والخدمات الإغاثية”.

وأكد أن “هذه المبادرة تعكس مستوى عالياً من الثقة والتعاون بين البلدين، وتمثل رمزاً للتضامن والروابط العميقة بين الشعبين، خاصة في ظل الظروف الراهنة”.

وفي سياق متصل، أشار إلى مبادرة إيرانية لدعم الكوت، حيث تم إرسال 11 شاحنة صهريج محمّلة بمياه الشرب ومواد التعقيم ومختبر متنقل، بعد تلوث مصادر المياه في المدينة.

وتأتي هذه التحركات ضمن تعاون إنساني متبادل بين البلدين لمواجهة التحديات المتزايدة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

المصدر: موقع المنار