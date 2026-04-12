الأحد   
   12 04 2026   
   23 شوال 1447   
   بيروت 09:59
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    وصول الدفعة الرابعة من المساعدات العراقية إلى إيران لتعزيز جهود الإغاثة

      وصلت الدفعة الرابعة من قوافل المساعدات الإنسانية القادمة من العراق إلى إيران، محمّلة بمعدات إغاثية ولوجستية لدعم المناطق المتضررة.

      وأعلن المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في محافظة إيلام، حمزة محمدي مقدم، استلام الشحنة التي تضمنت 28 سيارة إسعاف مجهزة و65 شاحنة محمّلة بمعدات متنوعة، بينها جرافات وحفارات ودراجات نارية وكراسٍ متحركة وخيام ومعدات تبريد وتدفئة، مقدّمة من جمعية الهلال الأحمر العراقي.

      وأوضح أن “هذه المعدات ستُسلَّم إلى الهلال الأحمر الإيراني، ليجري توزيعها لاحقاً على المناطق الأكثر تضرراً وفق تقييم ميداني للاحتياجات، بهدف تعزيز الاستجابة الإنسانية والخدمات الإغاثية”.

      وأكد أن “هذه المبادرة تعكس مستوى عالياً من الثقة والتعاون بين البلدين، وتمثل رمزاً للتضامن والروابط العميقة بين الشعبين، خاصة في ظل الظروف الراهنة”.

      وفي سياق متصل، أشار إلى مبادرة إيرانية لدعم الكوت، حيث تم إرسال 11 شاحنة صهريج محمّلة بمياه الشرب ومواد التعقيم ومختبر متنقل، بعد تلوث مصادر المياه في المدينة.

      وتأتي هذه التحركات ضمن تعاون إنساني متبادل بين البلدين لمواجهة التحديات المتزايدة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

      المصدر: موقع المنار

