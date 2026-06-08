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    عربي وإقليمي

    ايران تعلن وقف العمليات العسكرية ضد كيان العدو وتحذر من استمرار الاعتداءات بما في ذلك في جنوب لبنان

      أعلن المقرّ المركزي لخاتم الأنبياء (ص)  أنه “تم توجيه ردّ مؤلم إلى النظام الصهيوني”، معلناً “وقف العمليات”، مؤكداً في الوقت نفسه أنه “في حال استمرار الاعتداءات والأعمال العدائية، بما في ذلك في جنوب لبنان، فإن إجراءات أشدّ بكثير وأكثر حسمًا وقوة من السابق ستكون في الطريق”.

      وتابع بيان المقر أنه “في أعقاب اعتداءات وممارسات النظام الصهيوني الدموي في جنوب لبنان ومنطقة الضاحية، والتي نُفّذت بدعم من الولايات المتحدة المجرمة، وجّهت القوات المسلحة القوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار دعمها للشعب اللبناني المظلوم، ردًّا مؤلمًا لهذا النظام الصهيوني”، مضيفاً أن “هذا ردٌّ ينبغي للنظام الصهيوني المزعوم وداعميه أن يكونوا قد استخلصوا منه درسًا وعبرة”.

      المصدر: موقع المنار

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