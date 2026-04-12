    فشل جولة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد دون اتفاق

      انتهت جولة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد بعد ساعات طويلة من المحادثات، دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

      وذكلرت وسائل إعلام إيرانية أن “المفاوضات استمرت لنحو 21 ساعة بشكل مكثف، في محاولة للوصول إلى تفاهم يحفظ المصالح، إلا أن الخلافات الجوهرية، خاصة حول مضيق هرمز والحقوق النووية، حالت دون تحقيق تقدم”.

      وأكدت أن “الوفد الإيراني قدّم عدة مبادرات ودفع باتجاه صياغة إطار مشترك، غير أن ما وصفته بالمطالب الأمريكية المفرطة” شكّل عائقاً رئيسياً أمام التوصل إلى اتفاق”.

      من جهته، أقرّ نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بـ “عدم تحقيق نتائج، قائلاً إن المفاوضات استمرت لساعات طويلة “دون التوصل إلى اتفاق مرضٍ”.

      وعقب انتهاء الجولة، غادر الوفد الأمريكي برئاسة فانس العاصمة الباكستانية، في ظل استمرار التباينات بين الجانبين، ما يعكس تعثر المسار الدبلوماسي بالتوازي مع التصعيد العسكري القائم.

