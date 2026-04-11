الوزير جابر إلى واشنطن مترئساً وفد لبنان للمشاركة في إجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي

غادر وزير المالية ياسين جابر إلى واشنطن مترئساً وفد لبنان الرسمي للمشاركة في إجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ومن المقرر أن يلتقي جابر والوفد المسؤولين الكبار في البنك والصندوق وعددا من مسؤولي المؤسسات الدولية، وفي مقدم بحثهم المستجدات الحاصلة جراء الإعتداءات الإسرائيلية لناحية تأثيرها على الإقتصاد اللبناني و كلفتها المالية نتيجة الدمار الكبير الحاصل وما سببته من نزوح لقرابة المليون مواطن.

كما سيلتقي الوفد عدداً من مسؤولي المؤسسات المانحة لمناقشة سبل توفير الدعم والمساعدة في معالجة تداعيات الدمار الذي خلفته الإعتداءات من خسائر، للمساهمة في إعادة الإعمار في الدعم الإغاثي الإجتماعي والصحي.

كما ويستكمل الوفد المباحثات الجارية مع صندوق النقد الدولي والإجراءات التي يجري العمل عليها ضمن المؤسسات الحكومية والدستورية اللبنانية للتوصل إلى إتفاق مع الصندوق، ليكون لبنان جاهزا” فور إنتهاء الحرب للحصول على المساعدات من الجهات التي أبدت إستعداداً للمساعدة المالية بعد التوصل إلى إتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي.

يذكر أن الوفد اللبناني الحكومي يقتصر على وزيري المالية ياسين جابر والإقتصاد والتجارة عامر البساط والموفدة من قبل القصر الجمهوري روعة الحاراتي ومستشارة وزير المالية للشؤون الإقتصادية زينة قاسم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام