الصحة اللبنانية: 1953 شهيدا و6303 جرحى منذ بدء العدوان الاسرائيلي

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان في بيان له مساء الجمعة أن “الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 10 نيسان إرتفعت إلى 1953 شهيدا و6303 جرحى”.

واضاف البيان انه “في تحديث جديد لموجة اعتداءات الأربعاء 8 نيسان فقد ارتفعت الحصيلة إلى 357 شهيدا و1223 جريحا”، وتابع “لا تزال هذه الحصيلة غير نهائية نظرا لاستمرار أعمال رفع الانقاض ووجود كمية كبيرة جدا من الاشلاء مما يتطلب وقتا لإنجاز فحوص الحمض النووي وتأكيد هويات الضحايا، قبل تحديد الحصيلة النهائية لضحايا 8 نيسان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام