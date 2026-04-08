خطة إيرانية من عشر نقاط تشكّل أساس اتفاق وقف إطلاق النار

كشف مصدر مطّلع لوكالة “فارس” تفاصيل خطة من عشر نقاط قدّمتها إيران، واعتمدت كإطار أساسي لاتفاق وقف إطلاق النار في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة. وتتناول الخطة الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية، حيث تشدد على وقف الاعتداءات، وإعادة تنظيم الوجود العسكري في المنطقة، إلى جانب معالجة ملف العقوبات والتعويضات، وترتيب آليات الملاحة في مضيق هرمز، فضلاً عن إطلاق مسار تفاوضي أوسع يهدف إلى تثبيت الاستقرار.

وبحسب المصدر، فإن البنود المقترحة جاءت على الشكل التالي:

الوقف الكامل لأي اعتداء على إيران وعلى فصائل المقاومة المتحالفة معها.

انسحاب القوات القتالية الأميركية من المنطقة ومنع استخدام القواعد لشن هجمات.

السماح بمرور محدود يومي للسفن عبر مضيق هرمز ضمن “بروتوكول عبور آمن” بإشراف إيراني.

رفع جميع العقوبات، بما فيها عقوبات الأمم المتحدة.

تعويض إيران عن الأضرار عبر إنشاء صندوق مالي واستثماري.

التزام إيران بعدم تصنيع سلاح نووي.

الاعتراف بحق إيران في التخصيب والتفاوض حول مستوياته.

موافقة إيران على التفاوض بشأن اتفاقيات سلام إقليمية متعددة الأطراف.

توسيع مبدأ عدم الاعتداء ليشمل جميع الأطراف وفصائل المقاومة.

إنهاء قرارات مجلس الأمن ومجلس الحكام ذات الصلة وتثبيت الاتفاق ضمن قرار أممي.

وأشار المصدر إلى أن طهران كانت قد رفضت مقترحًا أميركيًا سابقًا، وربطت أي وقف لإطلاق النار بقبول خطتها، لافتًا إلى أن دونالد ترامب وافق رسميًا عليها، ما مهّد لاعتمادها كأساس للاتفاق.

المصدر: وكالة فارس