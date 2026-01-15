وزارة الصحة في غزة: 451 شهيدًا منذ وقف النار

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، وصول شهيدين و5 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ظل استمرار تداعيات العدوان وخروقات وقف إطلاق النار.

وأوضحت الوزارة، أن “إجمالي عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول بلغ 451 شهيدًا، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 1,251، إلى جانب 710 حالات انتشال”.

وأضافت أن الحصيلة التراكمية للعدوان الصهيوني منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغت 71,441 شهيدًا و171,329 مصابًا، في ظل استمرار توافد الضحايا إلى المستشفيات.

وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في وقت تعجز فيه طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن بسبب الدمار وصعوبة الأوضاع الميدانية.

المصدر: موقع المنار+الصحافة الفلسطينية