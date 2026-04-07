مساعدات غذائية وطبية للنازحين في البقاع الأوسط و”قولنا والعمل” و”وتعاونوا” أكدتا الاستمرار في دعم الأهالي والتخفيف من معاناتهم



أعلنت جمعية “قولنا والعمل” في بيان، أنها تسلمت من جمعية “وتعاونوا”، “كمية من الحصص الغذائية والأدوية الأولية، لتوزيعها على النازحين والعائلات الوافدة إلى عدد من بلدات البقاع الأوسط لا سيما في برالياس، خصوصا المتواجدين داخل المنازل”، ولفتت إلى أن فرقها “باشرت بنقل الحصص وتحضيرها تمهيدا لبدء توزيعها في وقت قريب، بإشراف رئيس الجمعية الشيخ الدكتور أحمد القطان ومتابعته، بحضور ممثل “وتعاونوا” الشيخ علي زين الدين وعدد من المتطوعين والكوادر الإغاثية”.

القطان

وشكر الشيخ القطان جمعية “وتعاونوا” ممثلة بالشيخ زين الدين ورئيسها أبو الفضل شومان، على “جهودهم الإنسانية”، مشيرا إلى أن “هذه المبادرة تأتي في إطار الوقوف إلى جانب النازحين في منطقة البقاع الأوسط، لا سيما في برالياس”.

وأكد أن “واجب المرحلة يفرض التضامن والتكافل بين أبناء المجتمع”، لافتا إلى أن النازحين “هم إخوة وضيوف أعزاء”، معربا عن أمله في “عودتهم إلى منازلهم منتصرين”، مشددا على أن “نصر لبنان هو نصر لجميع اللبنانيين، وأي هزيمة تصيب الجميع دون استثناء”.

ودعا القطان الدولة إلى “تعزيز حضورها ودعمها للنازحين ولجميع المواطنين في هذه الظروف الصعبة”، مؤكدا “ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والشعبية لعبور هذه المرحلة”.

زين الدين

من جهته، أكد الشيخ زين الدين، أن “العمل الإغاثي مستمر ليلا ونهارا خدمة للنازحين في مختلف المناطق اللبنانية”، مشيرا إلى “توزيع آلاف الحصص الغذائية يوميا، تتجاوز أحيانا أربعة إلى خمسة آلاف حصة”، لافتا إلى أن “هذه الجهود تأتي أمانة في الأعناق”، مثنيا على “التعاون مع “قولنا والعمل” ودور الشيخ القطان والعاملين في الجمعية”، آملا ب”تجاوز هذه المرحلة الصعبة بما يحفظ كرامة أهلنا وعزتهم”.

اللقيس

بدوره، أكد مسؤول لجنة إغاثة النازحين في “قولنا والعمل” الشيخ بشار اللقيس، أن الجمعية “تواصل القيام بواجبها الإنساني والشرعي، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النازحون”، مشيرا إلى “العمل على تأمين أماكن إيواء وفق الإمكانات المتاحة إلى جانب تقديم المساعدات الأساسية”.

مداخلات ميدانية

ولفت المتطوع أحمد عيسى إلى أن “التعاون بين جمعيتي “قولنا والعمل” و”وتعاونوا” يساهم في تقديم خدمات واسعة للنازحين والعائلات المتعففة”، مؤكدا أن “الجهود مستمرة لتلبية أكبر قدر ممكن من الحاجات”.

منال القطان

بدورها، وجهت رئيسة الهيئة النسائية في “قولنا والعمل” منال القطان تحية إلى “الأهالي الصامدين”، مقدرة “تضحيات الأهالي، لا سيما الموجودين في مواقع المواجهة”، مشددة على أن عائلاتهم “في أيد أمينة، والجمعية تبذل أقصى ما تستطيع رغم محدودية الإمكانات للوقوف إلى جانبهم”، مشيرة إلى أن “ما يتم تقديمه من مساعدات، مهما كان بسيطا، يبقى واجبا إنسانيا وأخلاقيا”، مؤكدة “الاستمرار في التعاون مع مختلف الجمعيات لتوسيع دائرة الدعم والمساندة”.

وختمت آملة ب”تحقيق النصر وأن تكون هذه الجهود في ميزان الخير، والتوفيق للجميع”.

ولفت بيان الجمعية الى ان “هذه المبادرة تندرج ضمن سلسلة تحركات إغاثية تهدف إلى دعم النازحين والتخفيف من معاناتهم، في ظل ظروف معيشية وإنسانية صعبة، وسط تأكيد الجهات المعنية استمرار العمل والتعاون لتأمين الحد الأدنى من مقومات الصمود”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام