العناني دان استشهاد الصحفيين علي شعيب وفاطمة ومحمد فتوني في جنوب لبنان ودعا لتحقيق مستقل



دان المدير العام لليونسكو خالد العناني استشهاد الصحفيين علي شعيب وفاطمة فتوني ومحمد فتوني في 28 آذار في جنوب لبنان اثناء قيامهم بتغطبة ميدانية، ودعا إلى “إجراء تحقيق مستقل وشامل في ملابسات الحادث”.

وجدد دعوته إلى” احترام قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2222، الذي تم اعتماده بالإجماع عام 2015 بشأن حماية الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المجال الإعلامي كمواطنين مدنيين في حالات النزاع، وهو وضع تم تأكيده في ميثاق المستقبل”.

وقال العناني في بيان:” كان علي شعيب يعمل صحفيًا في قناة المنار، بينما كانت فاطمة فتوني تعمل في قناة الميادين. وكان محمد فتوني، شقيق فاطمة، يعمل مصورًا صحفيًا حرًا. وبحسب التقارير، استشهدا أثناء سفرهما في مهمة عمل، عندما صُدمت سيارتهما على طريق جزين السريع في جنوب لبنان”.

كما ذكر” بالدور الذي تضطلع به اليونيسكو في تعزيز سلامة الصحافيين من خلال برامج التوعية وبناء القدرات، في إطار خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام