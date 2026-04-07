الثلاثاء   
   07 04 2026   
   18 شوال 1447   
   بيروت 15:33
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الرئيس بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين وشؤونا تشريعية

      استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير العدل عادل نصار حيث جرى عرض لآخر التطورات والمستجدات السياسية وشؤوناً وقضائية .

      كما تابع الرئيس بري المستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وملف النازحين وشؤوناً تشريعية خلال لقائه رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد الذي قال : أؤكد أن شريعة الغاب تسود العالم نتيجة الاستكبار الأمريكي الداعم غير المشروط للحكومة الصهيونية التي يرأسها المجرم نتنياهو ، هذا الاستكبار الذي ضرب عرض الحائط بالشرعية الدولية وبكافة مواثيقها بما فيها القانون الدولي .

      وأضاف : العدوان الإسرائيلي هو اعتداء على وطن وليس على طائفة ، والمقاومة ضد الاحتلال يشرعها ليس فقط القانون الدولي إنما الانتماء للوطن .

      وتابع: المطلوب اليوم ومهما كان خلاف البعض حاداً مع المقاومة ، الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال ، فالوحدة الوطنية هي المدخل الأساس لمنع الانقسام الداخلي وابعاد شبه الحرب الأهلية وتهديد السلم الأهلي ، وفي هذا الإطار أحيي من هنا الموقف المتميز للسيدة يمنى بشير الجميل مذكرا بقول السيد المسيح : “ماذا ينفع الإنسان إذا ربح منصباً أو موقفا وخسر نفسه” .

      كما تابع الرئيس بري ملف النازحين واوضاعهم واحتياجاتهم خلال إستقباله محافظ بيروت مروان عبود .

      وبعد الظهر عرض الرئيس بري المستجدات السياسية وتطورات الاوضاع العامة وملف النازحين خلال لقائه النائب جميل عبود .

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار على بلدة ميفدون في جنوب لبنان

      مراسل المنار: مجدداً العدو يطلق قذائف فسفورية باتجاه المنطقة الواقعة بين كونين وعيناثا

      مراس المنار: قصف مدفعي معادٍ يستهدف بلدة كونين

