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    بيان المسيرات: نجدد موقفنا المعادي والمتبرئ من أعداء الله امتثالاً لأوامره وطاعة له ولن نتزحزح عن ذلك حتى يكتب الله النصر والفتح

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