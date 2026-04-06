    اقتصاد

    النفط يستهل التعاملات بارتفاع وسط استمرار الحرب على إيران


      ذكرت وكالة “رويترز”، اليوم الاثنين، أنّ أسعار النفط استهلت التعاملات بارتفاع، مع استمرار تأثير الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها على الإمدادات.


      وأشارت الوكالة إلى أنّ الخام الأميركي صعد دولارين، إلى 113.6 دولاراً للبرميل، فيما قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى أكثر من 115 دولاراً للبرميل.


      وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً بعيد العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران وتداعياته، وخاصة حالة انعدام الأمن التي أدت إلى شلل في حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي تمر عبره خُمس إمدادات النفط عالمياً، ما ترك أثراً عميقاً على الأسعار.


      كما تتأثّر الأسعار بالتهديد المتكرر للرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران بقصف بناها التحتية للطاقة والنفط، وبتوعّد طهران باستهداف المنشآت النفطية ومنشآت تحلية المياه ذات المساهمة الأميركية في المنطقة حال تنفيذ ترامب لتهديده.

      المصدر: الميادين

