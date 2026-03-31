تقرير ميداني | اشتباكات عنيفة في محور عيناثا وخسائر كبيرة في صفوف قوات العدو خلال محاولة تقدم فاشلة

شهد محور عيناثا، اليوم، واحدة من أعنف محاولات التقدم لقوات العدو، بعد تحركها من تلّتَي فريز وغيناثا باتجاه منطقة السدر، حيث تعرضت قواته وتجمعاته لسلسلة من الاستهدافات المباشرة.

وحاولت قوات العدو فتح ثغرة إضافية عبر بلدة عيترون باتجاه عيناثا، إلا أن عملية التقدم واجهت مقاومة شديدة، ما أدى إلى تكبّدها خسائر فادحة في صفوف الجنود والآليات، نتيجة الالتحام المباشر واستخدام العبوات الناسفة والصليات الصاروخية.

ويُعد هذا اليوم من أقسى أيام المواجهة على جيش العدو في القطاع الأوسط من حيث حجم الخسائر، التي بدأت بعض تفاصيلها بالتسرّب عبر وسائل إعلامه.

وتكتسب هذه المنطقة أهمية خاصة لقربها من كرم الزيتون – مربع التحرير (بنت جبيل – عيناثا – مارون الراس – عيترون)، حيث كان لواء «غولاني» قد مُني بخسائر كبيرة في صفوف الكتيبة 51 خلال معارك عام 2006، وتكرر المشهد في عام 2024 خلال معارك «أولي البأس».

المصدر: موقع المنار