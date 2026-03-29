حصيلة الخسائر في كيان العدو الإسرائيلي..

نشرت “هيئة نجمة داوود الحمراء”، الأحد، ملخّص الإصابات في كيان العدو الإسرائيلي منذ بدء العدوان الصهيوني على إيران ومن على لبنان.

وقال الملخّص: “خلال الـ 24 ساعة الماضية (حتى الساعة 8:00 مساءً)، قدّمت فرق نجمة داوود الحمراء العلاج الطبي لـ 96 شخصًا، 13 منهم في حالة طفيفة نتيجة الاصطدام، و17 شخصًا أُصيبوا بجروح طفيفة أثناء نقلهم إلى المنطقة الآمنة، و66 شخصًا يعانون من القلق”.

وتابع الملخّص: “منذ بداية عملية زئير الأسد، قدّمت فرق نجمة داوود الحمراء العلاج الطبي لـ 2024 شخصًا، 1615 منهم مصابون بجروح جسدية، و409 يعانون من القلق”.

وأوضح الملخّص: “أُصيب 502 شخصًا بجروح جراء إطلاق الصواريخ، من بينهم:

19 حالة وفاة، منها 18 حالة وفاة في موقع الحادث، وحالة وفاة واحدة في المستشفى بعد تعافيها من جراحها.

20 إصابة خطيرة.

34 إصابة متوسطة.

429 إصابة طفيفة.

1110 جُرحوا في طريقهم إلى المنطقة المحمية، و3 قُتلوا، و22 منهم في حوادث سير أثناء توقفهم على جانب الطريق وقت إطلاق الإنذار”.

المصدر: موقع المنار