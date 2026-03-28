العمل النسائي في حزب الله: استهداف الإعلاميين محاولة يائسة لإسكات الصوت الحر المقاوم

تقدّمت وحدة العمل النسائي في حزب الله “بأسمى آيات التبريكات إلى قناة المنار وإذاعة النور وقناة الميادين باستشهاد أيقونة الإعلام المقاوم علي شعيب، والإعلامية في قناة الميادين فاطمة فتوني، وشقيقها المصوّر محمد فتوني، الذين ارتقوا شهداء على طريق الكلمة الحرة والصورة الصادقة، في مواجهة العدوان والظلم”.

وأكدت الوحدة في بيان لها السبت ان “استهداف الإعلاميين هو استهداف للحقيقة ومحاولة يائسة لإسكات الصوت الحر المقاوم، ستبقى دماؤهم الطاهرة منارةً تضيء درب الأحرار، وشهادةً حيّة على تضحياتهم في نقل معاناة الشعوب وفضح جرائم العدو المجرم المعتدي على الأرض والشعب والصحفيين”.

وقالت الوحدة “نتوجّه إلى عائلاتهم الكريمة، وإلى الأسرة الإعلامية، بأسمى آيات العزاء، سائلين الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يجعل دماءهم نبراساً للنصر والثبات”.

