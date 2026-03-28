قناة الإيمان وإذاعة البشائر: دماء الشهداء الإعلاميين ستتحول إلى مشعل ينير طريق العدل والحرية

عزّت “قناة الإيمان الفضائيّة وإذاعة البشائر” في لبنان بالإعلامييّن الشهداء علي شعيب وفاطمة فتوني وشقيقها محمد فتوني، وذلك في برقية تعزية إلى قناتَي “المنار والميادين”.

وقالت البرقية إن “هذه الجريمة الوحشية التي ارتكبها العدو الصهيونيّ وآلته الوحشيّة، ما هي إلّا تعبير عن الهمجيّة التي تطبع هذا الكيان الغاصب، والحقد الأسود الّذي يحرِّك كل خططهم، في تجاوز لاأخلاقي لكلّ المواثيق الإنسانيّة والقوانين الدوليّة التي ترعى حقوق المدنيّين والإعلاميّين والطواقم الصحيّة”.

واضافت البرقية ان “هذه الجريمة تؤكّد، بما لا يرقى إليه الشكّ، بأنَّ هذا العدوّ لن يتوانى عن مواصلة التصويب على كلِّ من يرى فيه موقعاً من مواقع إشهار الحقيقة، الّتي تمثّل تعرية لأهدافه وسلوكيّاته الإجراميّة. ولذلك فهو يعمل دائماً على إسكات كلِّ صوت ومنبر يعمل لإظهار الحقيقة على نصاعتها، لأنَّه بات يخاف من أثر الصّورة والصّوت على سرديَّته أكثر من أيّ زمن مضى”.

وقالت البرقية “إنّنا إذ نتقدّم من أسرتَي المنار والميادين، وكلّ الجسم الاعلاميّ، بأحرّ التّعازي، نسأل المولى تعالى أن يجزي زملاءنا الشّهداء كلّ خير ورحمة على ما قدّموه في طريق الحقيقة وفضح العدوّ، نسأل المولى تعالى أن يجعل من هذه الدماء مشعلاً لإنارة طريق العدل والحريّة، وأن يرفع درجاتهم في عليّين، مع النبيّين والصّالحين والصدِّيقين والشّهداء، وحَسُن أولئك رفيقا”.

