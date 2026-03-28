أضرار واسعة تضرب الزراعة في لبنان .. تضرر 22% من الأراضي ونزوح غالبية المزارعين

كشفت وزارة الزراعة في تقريرها الأسبوعي الأول عن أضرار غير مسبوقة طالت القطاع الزراعي في لبنان، حيث تضررت نحو 46,479 هكتارًا، ما يعادل 22% من إجمالي المساحات المزروعة، في ظل استمرار الاعتداءات الصهيونية، بما يهدد الأمن الغذائي الوطني.

وبحسب التقرير، تركزت الأضرار بشكل كبير في محافظتي الجنوب والنبطية، حيث سُجل فيهما نحو 44,297 هكتارًا متضررة، مقابل 2,181 هكتارًا في باقي المناطق، ما يعكس تمركز الأزمة في أبرز مناطق الإنتاج الزراعي.

وشملت الخسائر مختلف أنواع الزراعات، لا سيما أشجار الفاكهة والزيتون والبيوت البلاستيكية، إضافة إلى الحيازات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الأكثر هشاشة، في حين أظهرت البيانات نزوح 76.6% من المزارعين من المناطق المتضررة، مقابل بقاء نسبة محدودة منهم.

كما امتدت الأضرار إلى الثروة الحيوانية، مع تسجيل نفوق مرتفع في خلايا النحل والأسماك، إلى جانب خسائر في المواشي والدواجن، ما ينذر بتداعيات مباشرة على سلاسل الإمداد الغذائي في البلاد.

وفي ضوء هذه المعطيات، أعلنت الوزارة إطلاق خطة استجابة تشمل دعم المزارعين، وتأمين مستلزمات الإنتاج، وتسهيل نقل المحاصيل إلى مناطق آمنة، إلى جانب إجراءات ميدانية لمساعدة العائلات المتضررة ونقل بعض القطاعات الإنتاجية إلى مواقع أكثر أمانًا.

ويحذّر التقرير من أن استمرار النزوح وتعطل الدورة الزراعية قد يؤديان إلى تراجع القدرة الإنتاجية، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا لإعادة تأهيل القطاع وتعزيز صموده في مواجهة التحديات الراهنة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام