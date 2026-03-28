السبت   
   28 03 2026   
   8 شوال 1447   
   بيروت 08:57
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    الاحتلال يواصل إغلاق الأقصى للشهر الثاني ويمنع صلاة الجمعة

    تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى لليوم التاسع والعشرين على التوالي، مانعةً المصلين من الوصول إليه، في ظل إجراءات مشددة بذريعة الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب على إيران، وسط عزل كامل للبلدة القديمة عن محيطها.

    وفرضت قوات الاحتلال قيوداً حالت دون إقامة صلاة الجمعة، حيث انتشرت بكثافة عند مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد، ومنعت دخول المصلين، ما اضطر المئات لأداء الصلاة في الشوارع القريبة، قبل أن تقوم بملاحقتهم وتفريقهم بالقوة.

    ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار إغلاق كنيسة القيامة أمام المصلين والزوار، في خطوة تعكس سياسة تضييق شاملة على المقدسات، فيما سُمح فقط لحراس الأقصى وموظفي الأوقاف بالتواجد داخل باحاته وبأعداد محدودة جداً.

    كما شهدت شوارع القدس المحتلة، لا سيما محيط البلدة القديمة وشارع صلاح الدين، انتشاراً عسكرياً مكثفاً، ترافق مع إجراءات تهدف إلى منع أي تجمعات للصلاة، في ظل حالة طوارئ مستمرة منذ أواخر شباط الماضي.

    المصدر: موقع المنار+ الصحافة الفلسطينية

