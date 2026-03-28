قائد جيش الاحتلال يحذّر: نقص حاد بالجنود و”أعلام حمراء” مع تصاعد الجبهات

حذّر قائد جيش الاحتلال “أيال زامير” من خطر انهيار جيشه نتيجة تعدد المهام ونقص العديد، كاشفاً خلال اجتماع الحكومة عن رفع “10 أعلام حمراء” في ظل الحاجة الماسة إلى آلاف الجنود، بالتزامن مع استمرار الحرب على إيران وتصاعد الجبهات.

وبحسب صحيفة “إسرائيل اليوم”، أكد زامير أمام المجلس الوزاري أن “الجيش يواجه أزمة حقيقية في القوى البشرية”، مشدداً على “ضرورة إقرار قوانين تتعلق بالتجنيد والاحتياط وتمديد الخدمة الإلزامية، في ظل قلق متزايد داخل المؤسسة العسكرية”.

وأوضحت المراسلة العسكرية “ليلاخ شوفال” أن “الجيش قد يواجه فجوة كبيرة في العديد مع حلول عام 2027، حيث يُتوقع تسريح آلاف الجنود دفعة واحدة، ما يفاقم النقص القائم”.

ولفتت إلى أن “الجيش يعاني أصلاً من عجز يقدّر بنحو 12 ألف جندي، بينهم 7 آلاف في الوحدات القتالية، وسط تصاعد الحديث عن إنشاء منطقة أمنية في جنوب لبنان”، بالتوازي مع استمرار المواجهات التي تتسبب بخسائر في صفوف قواته.

وفي السياق، أشارت التقارير إلى تزايد إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون من لبنان باتجاه عمق كيان الاحتلال، ما يعكس حجم الضغط الميداني المتنامي على جيش الاحتلال.

المصدر: الصحافة العبرية