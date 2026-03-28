    بالصور والفيديو| غارة اسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت

      افاد مراسل المنار ان طيران العدو الاسرائيلي شن غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت واستهدف بناية السلطان على اوتوستراد السيد الشهيد هادي نصرالله،ما أدى إلى أضرار كبيرة في الموقع المستهدف.

      وتسببت الغارة بارتفاع سحب كثيفة من الدخان.

      ويأتي هذا الاستهداف بعد سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، طالت بلدتي يحمر وزلايا في البقاع الغربي، فضلًا عن غارة استهدفت سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني-الهيئة الصحية في بلدة كفرتبنيت، أدت إلى استشهاد مسعف وإصابة أربعة آخرين بجروح، وغارة من مسيرة استهدفت منزلا في بلدة عدلون كان قد استهدف سابقاً.

      المصدر: موقع المنار

      مشاهد مباشرة من الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل قليل

      هدوءٌ حذرٌ منذ ساعات الصباح في الضاحية الجنوبية لبيروت

      هدوء حذر تخرقه المسيرات الاسرائيلية بين الحين و الآخر في الضاحية الجنوبية

