الرئيس بري تابع مع زواره المستجدات وملف النازحين

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير الصيني لدى لبنان تشن تشواندونغ حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات الميدانية والتداعيات الناجمة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان وملف النازحين والعلاقات الثنائية بين البلدين.



واستقبل بري المدير الاقليمي للصليب الاحمر الدولي نيكولاس فون اركس، في حضور رئيسة البعثة في لبنان آنييس دور ومنسق الشؤون الانسانية في البعثة في لبنان شوقي أمين الدين، حيث تناول اللقاء برامج عمل والمهام الانسانية التي يقوم الصليب الاحمر الدولي على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته الانسانية حيث تمعرضٌ مفصلٌ للأوضاع الإنسانية وملف النازحين .

وأكد الوفد “استمرار حضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الميدان لا سيما في المناطق الأكثر تضررا وتلك التي يصعب الوصول إليها، حيث تواصل فرق اللجنة تقديم الدعم للمتضررين، بالتوازي مع جهود الجهات الأخرى في دعم النازحين في مراكز الإيواء”.



وأشار الوفد إلى “استمرار وجود فرق اللجنة في جنوب لبنان خصوصًا في تبنين ومرجعيون لتأمين وصول المساعدات والخدمات الصحية في ظل تزايد عزلة هذه المناطق عن باقي البلاد.



كما شدد الوفد على “أهمية احترام القانون الدولي الإنساني بما يشمل حماية المدنيين والبنى التحتية والخدمات الأساسية والمسعفين والطواقم الطبية” .



بدوره، الرئيس بري ، أثنى على الدور الإنساني الحيوي الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذه الظروف الصعبة.



باسيل



واستقبل بري أيضاً، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع وفد من “كتلة لبنان القوي”، ضم النواب: غسان عطا الله، ادغار طرابلسي، اسعد درغام وجورج عطالله، في حضور نائبة رئيس “التيار الوطني الحر” للشؤون السياسية مارتين كتيلي، والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل.



وقدم الوفد لرئيس المجلس مقترح التيار لحماية لبنان كما كان اللقاء مناسبة لبحث آخر المستجدات السياسية والميدانية وتطورات الأوضاع لا سيما ملف النازحين وسبل إيوائهم وتأمين كافة الإحتياجات لهم وذلك على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان.



وبعد اللقاء تحدث النائب جبران باسيل: “اليوم في اطار الجولة التي نقوم بها لتقديم وشرح مقترحنا لحماية لبنان زرنا بطبيعة الحال دولة الرئيس نبيه بري وكان هناك توافق كامل على النقاط الواردة في المقترح.



وأضاف: الشيء الأهم الذي يمكن قوله من هنا، هو موضوع الوحدة الوطنية، لأنها أساس كل شيء وأساس هذا الوطن وأساس بقائه والاساس التي من خلالها يستطيع لبنان أن يخرج سالماً من هذه الحرب التي نحن فيها”.