    عراقجي لأصحاب فنادق الخليج: لا تقدموا خدمات لعسكريين يعرضون حياة النزلاء للخطر

      وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نصيحة إلى أصحاب الفنادق في الدول العربية في الخليج “بعدم تقديم الخدمات للعسكريين الذين يعرضون حياة النزلاء للخطر”.

      وكتب الوزير عراقجي في تدوينة له عبر حسابه على منصة “إكس” اليوم الجمعة 27 آذار/مارس 2026: “منذ بداية الحرب فرّ الجنود الأميركيون من القواعد العسكرية في دول مجلس تعاون الخليج الفارسي للاختباء في الفنادق والمباني الإدارية”.

      وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن الجنود الأميركيون يستخدمون مواطني هذه الدول كدروع بشرية.

      وأضاف عراقجي “الفنادق في الولايات المتحدة ترفض حجوزات الضباط الذين قد يعرضون الزبائن للخطر يجب على فنادق دول مجلس تعاون الخليج الفارسي أن تفعل الشيء نفسه”.

      المصدر: منصة اكس

      مواضيع ذات صلة

      ايران | طهران تقدم احتجاجاً رسمياً إلى الأمم المتحدة ضد الإمارات بسبب “تسهيل” الهجمات الإسرائيلية الأمريكية

      شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية أمريكية استهدفت مناطق سكنية في العاصمة طهران ومدن إيرانية عدة

      ايران | غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق سكنية في أورميا الإيرانية وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن شهداء تحت الأنقاض

