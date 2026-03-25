حماس تدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتعتبره خط أحمر

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، أن “مصادقة لجنة الأمن القومي في كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى على ما يعرف بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تمثل خطوة إرهابية خطيرة، تمهّد لتنفيذ جرائم القتل داخل السجون”.

وقالت الحركة في بيان صحفي إن القانون يشكل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بأسرى الحرب، محذّرة من تحويل السجون إلى ساحات تصفية مباشرة بعد أساليب الاحتلال السابقة في التعذيب والحرمان والإهمال الطبي.

وحملت حماس الاحتلال المسؤولية عن أي تداعيات لهذا القانون، مؤكدة أن “المساس بحياة الأسرى خط أحمر سيؤدي إلى مواجهة بكل الوسائل”.

ودعت الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى تكثيف جهود الدعم والنصرة ووقف هذه الجريمة قبل إقرارها نهائياً.

المصدر: موقع المنار+الصحافة الفلسطينية