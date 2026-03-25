وزارة الزراعة تبدأ نقل المناحل من المناطق الخطرة بالتعاون مع الجيش حفاظًا على الإنتاج

باشرت وزارة الزراعة اللبنانية تنفيذ خطة لنقل المناحل من المناطق الخطرة إلى مناطق أكثر أمانًا، بالتعاون مع الجيش اللبناني، بهدف حماية النحل وضمان استمرارية إنتاج العسل.

وأوضحت الوزارة أن العملية تنطلق من منطقة الزهراني عند الساعة الثانية بعد الظهر، وتشمل نقل مناحل في بلدتي الزرارية والبابلية، بمواكبة الجيش.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الاستجابة لحماية الموارد الزراعية ودعم صمود المزارعين في مواجهة التحديات، مشددة على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استدامة الإنتاج الزراعي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام