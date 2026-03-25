الأربعاء   
   25 03 2026   
   5 شوال 1447   
   بيروت 09:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    وزارة الزراعة تبدأ نقل المناحل من المناطق الخطرة بالتعاون مع الجيش حفاظًا على الإنتاج

      باشرت وزارة الزراعة اللبنانية تنفيذ خطة لنقل المناحل من المناطق الخطرة إلى مناطق أكثر أمانًا، بالتعاون مع الجيش اللبناني، بهدف حماية النحل وضمان استمرارية إنتاج العسل.

      وأوضحت الوزارة أن العملية تنطلق من منطقة الزهراني عند الساعة الثانية بعد الظهر، وتشمل نقل مناحل في بلدتي الزرارية والبابلية، بمواكبة الجيش.

      وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الاستجابة لحماية الموارد الزراعية ودعم صمود المزارعين في مواجهة التحديات، مشددة على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استدامة الإنتاج الزراعي.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      وزارة الزراعة تدعو المزارعين لا سيما النازحين لتحديث بياناتهم وتحديد احتياجاتهم

      وزارة الزراعة : نتائج أولية تؤكد وجود النمط المصلي SAT1 لفيروس الحمى القلاعية

      وزارة الزراعة: أكثر من 45 ألف مزارع استفادوا من برامج الدعم بين آذار وكانون الأول 2025