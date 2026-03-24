الحرس الثوري الإيراني: استهداف مواقع للكيان الإسرائيلي وقواعد أمريكية ضمن الموجة 79 من “وعد الصادق 4”

أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية، أنه استكمالًا للموجة 79 من عملية “وعد الصادق 4″، تحت رمز “يا رازق الطفل الصغير”، والمُهداة إلى الطفلة التبريزية “حلما” البالغة من العمر 18 شهرًا وعائلتها الشهيدة، جرى خلال الساعات الماضية استهداف محطات استقبال الأقمار الصناعية التابعة للكيان الإسرائيلي، إضافة إلى قاعدة الأزرق الجوية، وقواعد الشيخ عيسى، وعلي السالم، وعريفجان التابعة للجيش الأمريكي، وذلك باستخدام صواريخ بعيدة ومتوسطة المدى تعمل بالوقود الصلب والسائل، إلى جانب طائرات مسيّرة مدمّرة، في عملية متواصلة ودقيقة.

وأكد البيان أن العملية حققت أهدافها المحددة “بتوفيق الله ورحمته”، مشيرًا إلى استمرار دوي صفارات الإنذار في الأراضي المحتلة، مع توقع بقاء السكان في الملاجئ لفترة طويلة.

الجيش الإيراني يستهدف بصواريخ أرض-أرض موقعًا للقوات الأمريكية والمجموعات الانفصالية في مطار أربيل

وفي السياق، أفاد الجيش الإيراني في بيانه رقم 42، أن قواته واصلت صباح اليوم أعمالها العملياتية، مستهدفة بصواريخ أرض-أرض موقع تجمع القوات الأمريكية والمجموعات الانفصالية المدعومة من الكيان الصهيوني في مطار أربيل.

وأوضح البيان أن المنطقة المستهدفة في مطار أربيل تُعد أحد المراكز الرئيسية لدعم وقيادة عمليات القوات الأمريكية، وتضم طيفًا واسعًا من المعدات والأنظمة العسكرية، كما أنها مقر للمجموعات الانفصالية التي تسعى إلى زعزعة الأمن على الحدود الغربية والشمالية الغربية لإيران.

