الرئيس عون تابع مع نواب أوضاع النازحين واطلع من حايك على وضع مؤسسة “كهرباء لبنان”

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات نيابية عقدها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تابع خلالها مع عدد من النواب، أوضاع المناطق اللبنانية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وأوضاع النازحين اللبنانيين الذين اضطروا الى ترك منازلهم وبلداتهم بسبب القصف والنزوح الى مناطق أخرى، وسعي الدولة الى إيجاد السبل الكفيلة لتأمين إيواء لهم والمقومات الأساسية التي تمكّنهم من الاستمرار والعيش الكريم.

النائبان بقرادونيان وتيرزيان

وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون “كتلة نواب الأرمن” التي ضمت النائبين هاغوب بقرادونيان وآغوب تيرزيان اللذين قالا بعد اللقاء: “نزور اليوم فخامة رئيس الجمهورية في ظروف اقل ما يقال فيها انها استثنائية- استثنائية بفظاعاتها، واهوالها، وصعوباتها، وتحدياتها. وفي مثل هذه الظروف، اقل الواجب زيارة هذا الموقع الذي يمثل وحدة الوطن بشعبه وارضه ومؤسساته. تباحثنا في الحروب المستعرة في المنطقة، وتوقفنا امام هول العدوان الذي يشن على بلاد الارز، وما تعانيه مناطق كاملة، وما يتهدد اجزاء عزيزة من ارض الوطن. كما استعرضنا مسالة النزوح وما يعانيه اهلنا النازحين قسرا عن ديارهم، وما يبذل في سبيل تخفيف معاناتهم، والحاجات التي يتوجب تأمينها، ولم نغفل الحديث عن الازمات المعيشية والاجتماعية التي تعانيها شرائح واسعة من المجتمع اللبناني. واكدنا لفخامته وجوب عدم ادخار اي جهد، والتواصل مع الهيئات الدولية، والدول الشقيقة والصديقة بهدف ايجاد الطرق الكفيلة بوقف العدوان الشرس والفظاعات التي ترتكب”.





بوفاعور



وعرض الرئيس عون مع النائب وائل بوفاعور، الوضع الراهن في لبنان والمنطقة، وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان ، واهمية الحفاظ على السلم الأهلي الذي يعتبر احد المداميك الأساسية للحفاظ على مقومات الصمود والاستقرار وتخطي لبنان هذه المرحلة الحرجة التي يمرّ بها.



حايك



وفي قصر بعبدا، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة “كهرباء لبنان” المهندس الدكتور كمال حايك، الذي أطلع الرئيس عون على واقع الكهرباء في لبنان في ظل التصعيد العسكري الذي ألحق اضرارا في عدد من المحطات في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع. وطمأن المهندس حايك الرئيس عون الى ان التغذية بالتيار الكهربائي مؤمّنة لفترة زمنية منظورة، من خلال سياسة الإنتاج التي اعتمدتها المؤسسة في الظروف الراهنة مع الأخذ في الاعتبار انخفاض منسوب الجباية وارتفاع أسعار النفط.



وعرض المهندس حايك على رئيس الجمهورية حجم الأعطال التي لحقت بعدد من المحطات الكهربائية الواقعة في مناطق الاشتباكات، في حين تعمل فرق الصيانة في المؤسسة على اصلاح الأعطال خارج هذه المناطق بغية إعادة التيار الكهربائي بما فيها صور ووادي جيلو ومرجعيون، رغم الصعوبات الأمنية التي تواجه المؤسسة وفنييها. كذلك الامر في الضاحية الجنوبية والبقاع والمناطق اللبنانية الأخرى.



واكد ان “التيار الكهربائي مؤمّن لمرافق الدولة مثل مطار رفيق الحريري الدولي، ومرفأ بيروت، ومحطات المياه والابار والإدارات الرسمية وغيرها”، مشيراً الى ان “المؤسسة سوف تستمر في تأمين التيار”.