وفد أميركي إلى باكستان لبحث إنهاء الحرب مع إيران ومساعٍ إقليمية للوساطة

يعتزم وفد أميركي زيارة باكستان خلال يومين، لإجراء محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران، في ظل تحركات دبلوماسية متسارعة تقودها عدة دول في المنطقة.

ونقل مسؤولون في الخارجية الباكستانية أن باكستان إلى جانب تركيا ومصر تعمل على “تسهيل الجهود” الرامية لوقف الحرب، مشيرين إلى أن الاتصالات تجري على أكثر من مستوى لدفع الأطراف نحو التفاوض.

في المقابل، أفادت المصادر بأن القيادة في إيران لا تزال غير مستعدة للدخول في محادثات مع الجانب الأميركي، بسبب “انعدام الثقة”، رغم المساعي الدبلوماسية الجارية خلف الكواليس لإقناعها بالانخراط في عملية تفاوضية.

وفي هذا السياق، أجرى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لتهيئة الأجواء أمام أي مفاوضات محتملة.

وبحسب تقارير إعلامية أميركية، من المتوقع أن يضم الوفد الأميركي شخصيات بارزة، من بينها المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، إضافة إلى مستشاره السابق جاريد كوشنر.

المصدر: وكالة الأناضول