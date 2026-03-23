9 إصابات في اعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية وإحراق منازل وإغلاق طرق

تصاعدت اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى إصابة 9 فلسطينيين ووقوع أضرار مادية واسعة، وسط إغلاق طرق رئيسة وفرعية وتعطيل حركة المواطنين.

وفي شرق نابلس، أُصيب 9 فلسطينيين خلال هجوم للمستوطنين على بلدة دير الحطب، بينهم إصابة بالرصاص في القدم، إضافة إلى حالات ضرب واختناق نتيجة الغاز والدخان، وأخرى ناجمة عن السقوط، وفق ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأقدم المستوطنون على إحراق منازل ومركبات داخل البلدة، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة على النيران.

وفي رام الله، هاجم مستوطنون قرية برقا قبيل منتصف الليل، وأضرموا النار في عيادة صحية وشاحنة تجارية، ما تسبب بأضرار مادية وبثّ حالة من الذعر بين السكان، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال، بحسب مصادر محلية.

بالتوازي، أغلق المستوطنون عدداً من الطرق في محيط رام الله والبيرة، من بينها دوار كراميلو وبوابة الطيبة – كراميلو، إضافة إلى طرق أخرى باستخدام الحجارة، ما أعاق حركة تنقل الفلسطينيين.

كما شهدت مناطق في بيت لحم، ولا سيما المدخل الغربي للريف الغربي في منطقة عقبة حسنة، تجمعات للمستوطنين نفذوا خلالها اعتداءات واستفزازات بحق مركبات الفلسطينيين.

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، هدم مستوطنون جدار منزل واعتدوا بالضرب على أحد المواطنين في منطقة جبل العرمة، فيما طالت اعتداءات أخرى منطقة جبل صبيح، في ظل تصاعد ملحوظ في هجمات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين ويقيد حركتهم اليومية.

المصدر: وكالة الأناضول