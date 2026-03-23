مدير وكالة الطاقة الدولية: الاقتصاد العالمي يواجه تهديدا كبيرا بسبب أزمة الطاقة ولن تكون دولة بمنأى عن آثارها

حذّر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم الاثنين، من أنّ الاقتصاد العالمي يواجه “تهديداً كبيراً” بسبب أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، وأن لا دولة ستكون بمنأى عن آثارها، مؤكدا أنّ الوضع “خطير جدا”.

وفي تصريحات أدلى بها خلال كلمة في نادي الصحافة الوطني في كانبيرا في استراليا، قال بيرول إن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تداعيات واسعة النطاق، مؤكداً أن “لا دولة ستكون بمنأى عن آثارها إذا استمر الوضع على هذا المسار”.

وأوضح بيرول أنّ الوضع الراهن يشكل مزيجاً من أزمات طاقة متعددة في آن واحد، مشبّهاً ما يجري بأزمات السبعينيات النفطية وتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، ما يعكس حجم الاضطراب الذي يواجه أسواق الطاقة العالمية حالياً.

وأشار بيرول إلى أن ما لا يقل عن 40 منشأة طاقة في تسع دول بالمنطقة تعرضت لأضرار شديدة أو بالغة خلال النزاع، وهو ما أسهم في تقليص الإمدادات ورفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة، حيث اقترب سعر النفط من حاجز 100 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة.

وأكد مدير الوكالة أن “يواجه الاقتصاد العالمي تهديدا جسيما، مشددا على أنّ تفاقم الأزمة يستدعي جهوداً دولية منسقة لاحتواء تداعياتها، خصوصاً مع أهمية مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس شحنات النفط والغاز المنقولة بحراً في العالم، ما يجعله شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي.

