مقر خاتم الانبياء: ستُدمر مصالح أمريكا في غرب آسيا بالكامل اذا استهدفت محطات كهرباء ايران

قال المتحدث باسم مقر القيادة المركزية لخاتم الأنبياء (ص) إن الرئيس الأمريكي يواصل تهديداته العدوانية، معلناً أنه سيستهدف محطات الطاقة الإيرانية، مؤكدا انه في حال استهداف محطات الكهرباء الإيرانية، سيتم تدمير مصالح أمريكا في غرب آسيا بالكامل.

وأكد أالمتحدث باسم مقر خاتم الأنبیاء (ص) ان مضيق هرمز لم يُغلق بالكامل بعد، ويخضع لرقابة ذكية من قبل إيران مضيفاً أن الحركة غير الضارة مستمرة ضمن ضوابط خاصة تضمن الأمن والمصالح الوطنية.

وحذر أنه في حال تنفيذ أمريكا تهديداتها ضد محطات الكهرباء الإيرانية، ستُنفّذ الإجراءات العقابية التالية فوراً:

1.إغلاق كامل لمضيق هرمز ولن يُعاد فتحه حتى إعادة إعمار المحطات المتضررة.

2.استهداف شامل لمحطات الكهرباء والبنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات في الكيان الصهيوني.

3.تدمير كل الشركات في المنطقة التي تمتلك فيها أمريكا حصصاً

4.اعتبار محطات الكهرباء في الدول التي تستضيف القواعد الأمريكية أهدافاً مشروعة

وختم التصريح بالتشديد على أن كل شيء جاهز لخوض معركة كبرى للقضاء التام على المصالح الاقتصادية الأمريكية في غرب آسيا، فإيران رغم أنها وقعت تحت العدوان فلم تضرب البنى التحتية لأي أحد ولن تفعل، لكن إذا اعتدى العدو على منشآتنا، فسيتم الرد بكل السبل ولن يتوقف استهداف البنى التحتية للطاقة والنفط والصناعة الأمريكية وحلفائها في المنطقة.

المصدر: قناة العالم