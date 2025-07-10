دولي

غواتيمالا | خمسة قتلى إثر سلسلة زلازل ضربت البلاد

قُتل خمسة أشخاص على الأقل في غواتيمالا، إثر سلسلة زلازل ضربت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، وخلّفت فيها أضرارا مادية، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت وكالة إدارة الكوارث إنّ عدد القتلى ارتفع إلى خمسة مع العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 30 عاما توفي بنوبة قلبية في منزله بقرية سانتا إينيس الجنوبية، وكذلك أيضا على جثة فتى في سانتا ماريا دي خيسوس، المنطقة الأكثر تضررا بالزلازل.

أما القتلى الثلاثة الباقون فهم رجلان طمر انهيار أرضي سيارتهما وامرأة قضت في انزلاق تربة، بحسب المصدر نفسه.

وأعلن رئيس غواتيمالا برناردو أريفالو، تعليق الدراسة، أمس الأربعاء، ويوم عطلة في ثلاث مقاطعات، العاصمة غواتيمالا وإسكوينتلا وساكاتيبيكيز.

وتقع أمريكا الوسطى على “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهي منطقة واسعة من النشاط التكتوني المكثف الذي يمتد على طول الساحل الغربي للأمريكتين وعبر حوض المحيط الهادئ.

المصدر: وكالات