زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب غرب اليابان

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات قبالة محافظة شيزوؤكا في غرب اليابان ليلة 8 تشرين الثاني / نوفمبر، حيث وقعت بؤرة الزلزال على عمق 40 كيلومترا.

وأدى الزلزال إلى اضطرابات في حركة السكك الحديدية، بما في ذلك قطارات شينكانسن الفائقة السرعة.

وأفادت وكالة “كيودو” بأن أكثر من 20 شخصا أصيبوا، معظمهم بكدمات وسجحات نتيجة السقوط، مؤكدة أن حياتهم ليست في خطر.

ولم ترد معلومات عن وقوع حالات طارئة في المنشآت النووية اليابانية بسبب الهزات الأرضية.

يذكر أن اليابان، أطلقت في مطلع تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، وكالة لإدارة الكوارث بهدف رفع جاهزية البلاد للزلازل أو ثوران جبل فوجي، وسيشرف أكثر من 350 عاملا على التأهب والاستجابة للطوارئ وإعادة الإعمار.

المصدر: روسيا اليوم + وكالة كيودو