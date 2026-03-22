قاليباف: استشهاد نائيني لن يسكت صوت الحقيقة

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي “محمد باقر قاليباف” أن استشهاد المتحدث باسم حرس الثورة العميد “علي محمد نائيني” يعكس محاولة لإسكات ما وصفه بـ “صوت الحقيقة”، مشددًا على أن هذا الصوت لا يمكن إخماده.

وفي رسالة تعزية، أشار قاليباف إلى أن “العملية التي أدت إلى استشهاد نائيني تكشف طبيعة المواجهة القائمة”، معتبرًا “أن مثل هذه الخطوات لن تؤثر على المسار الذي تنتهجه إيران”.

وشدد على أن استهداف الشخصيات الإعلامية والعسكرية لن ينجح في إضعاف المواقف، مؤكدًا “استمرار ما وصفه بخط المواجهة رغم هذه التطورات”.

المصدر: موقع المنار