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    عربي وإقليمي

    قاليباف: جبهة المقاومة ولبنان من أهم الخطوط المبدئية التي حافظنا عليها في تفاهم اسلام اباد

      أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف امام وفد حزب الله ان ثمة خطوطا مبدئية حافظنا عليها في تفاهم إسلام آباد ويعد حلفاء الجمهورية الإسلامية في جبهة المقاومة ولبنان من أهمها.

      واشار الى انه قبل توقيع التفاهم كان تأكيدنا الأساسي ينصب على إدراج مبدأ وقف الحرب ضد حلفاء إيران في جبهة المقاومة، مشيرا الى ان لدينا تأكيدا خاصا على وحدة الأراضي اللبنانية وسيادة هذا البلد.
      واكد قاليباف ان نضال حزب الله في الحرب الأخيرة أثبت للعالم الترابط الوثيق بين فصائل المقاومة وإيران.

      وقال ان العدو أدرك أن إرساء السلام في المنطقة ولبنان والشرق الأوسط غير ممكن إلا عبر مسار إيران، مضيفا :نحن نتفاوض بصراحة وبروح قتالية ونقول لدول المنطقة إن أميركا والكيان الصهيوني لن يجلبا الأمن والقوة.

      واشار الى ان دول المنطقة تعلم الآن أن استتباب الأمن والنمو الاقتصادي رهن بالتعاون بين دولها، ونؤمن صادقين بأن الدول الإسلامية يجب أن تقف إلى جانب بعضها وتنبذ الخلافات.

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