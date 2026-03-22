تحذير إيراني .. استهداف البنى التحتية سيقابل برد مماثل في المنطقة

حذّر مسؤول عسكري إيراني من أن أي استهداف للبنية التحتية داخل إيران سيقابله رد مباشر يطال منشآت مماثلة في المنطقة، في تصعيد جديد للرسائل المتبادلة.

وأكد المقدم “إبراهيم ذو الفقاري،” المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، أن “بلاده ستتعامل بالمثل في حال تعرض منشآت الوقود والطاقة لهجمات”، مشيرًا إلى أن “الرد قد يشمل مرافق حيوية مرتبطة بالطاقة والتكنولوجيا”.

وأوضح أن “التحذيرات الإيرانية تأتي استكمالًا لمواقف سابقة، في ظل التوتر القائم”، مؤكدًا أن “أي استهداف للبنية التحتية سيقابله توسيع نطاق الرد ليشمل منشآت تستخدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة”.

ويأتي هذا الموقف في إطار تأكيد طهران على معادلة الرد بالمثل، مع التشديد على جاهزيتها للتعامل مع أي تصعيد محتمل.

المصدر: موقع المنار