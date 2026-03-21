دفعة صاروخية إيرانية جديدة… إصابات مباشرة في تل أبيب الكبرى وحرائق في ريشون لتسيون

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إيران أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار التصعيد المتواصل في المنطقة.

وبحسب المعطيات، فإن أحد الصواريخ في الدفعة الأخيرة يحمل رأساً عنقودياً، فيما سُجل سقوط شظايا صاروخية في منطقة تل أبيب الكبرى.

كما تحدثت التقارير عن إصابات مباشرة طالت مباني في مدينة ريشون لتسيون جنوبي تل أبيب، ما أدى إلى أضرار مادية في عدد من المنشآت.

وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أجزاءً من صاروخ سقطت على كنيس في مدينة هرتسيليا في ضواحي تل أبيب، ما تسبب باندلاع حريق في المكان، فيما توجهت فرق المسح والإطفاء إلى الموقع لمعاينة الأضرار.

المصدر: موقع المنار+يونيوز+تسنيم