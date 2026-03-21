السبت   
   21 03 2026   
   1 شوال 1447   
   بيروت 10:01
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    دفعة صاروخية إيرانية جديدة… إصابات مباشرة في تل أبيب الكبرى وحرائق في ريشون لتسيون

      أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إيران أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار التصعيد المتواصل في المنطقة.

      وبحسب المعطيات، فإن أحد الصواريخ في الدفعة الأخيرة يحمل رأساً عنقودياً، فيما سُجل سقوط شظايا صاروخية في منطقة تل أبيب الكبرى.

      كما تحدثت التقارير عن إصابات مباشرة طالت مباني في مدينة ريشون لتسيون جنوبي تل أبيب، ما أدى إلى أضرار مادية في عدد من المنشآت.

      وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أجزاءً من صاروخ سقطت على كنيس في مدينة هرتسيليا في ضواحي تل أبيب، ما تسبب باندلاع حريق في المكان، فيما توجهت فرق المسح والإطفاء إلى الموقع لمعاينة الأضرار.

      المصدر: موقع المنار+يونيوز+تسنيم

      مواضيع ذات صلة

      تقرير مصور | صراع داخل الكونغرس الأميركي لعرقلة تمويل إدارة ترامب للعدوان على إيران

      مسيرات داعمة في الشوارع والساحات الإيرانية دعمًا للقيادة

      مشاهد من اطلاق صواريخ الموجة ٦٤ من عمليات “الوعد الصادق٤”

