عراقجي: لا وقف للنار يكرّر سيناريوهات الماضي… وهرمز مفتوح لغير المعتدين

أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّ بلاده لن تقبل بأي صيغة لوقف إطلاق النار تؤدي إلى تكرار سيناريوهات العام الماضي، مشدداً على أنّ طهران ستواصل ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس “مهما استغرق الأمر من وقت وما دامت هناك ضرورة”.

وفي مقابلة مع وكالة “كيودو” اليابانية، أوضح عراقجي أنّ إيران ترحب بأي مبادرة تنهي الحرب بشكل كامل، مبدياً استعداد بلاده لمناقشة المقترحات الجدية، شرط أن يكون الحل دائماً وشاملاً، مع تقديم ضمانات دولية لعدم تكرار العدوان وتعويض الأضرار التي لحقت بالجمهورية الإسلامية.

ولفت إلى أنّ الولايات المتحدة لا تبدو مستعدة حتى الآن لوقف عدوانها، رغم الجهود التي تبذلها بعض الدول لإيجاد مخارج للأزمة، مؤكداً أنّ ما تقوم به إيران يأتي في إطار الدفاع عن النفس في ظل غياب الإرادة الأميركية للحل.

وفي ما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز، نفى عراقجي الأنباء التي تحدثت عن إغلاقه، مؤكداً أنّه لا يزال مفتوحاً، وأن القيود تُفرض فقط على الدول التي تعتدي على إيران، فيما تُقدَّم التسهيلات للدول الأخرى.

كما أعرب عن استعداد طهران لتأمين مرور ناقلات النفط، ولا سيما اليابانية، عبر المضيق بأمان، في رسالة طمأنة إلى الدول التي تعتمد على نفط المنطقة.

المصدر: وكالة تسنيم