عربي وإقليمي

العدو يواصل سياسته بهدم ممتلكات الفلسطينيين بالضفة المحتلة

يواصل العدو الاسرائيلي سياسته بهدم منازل وممتلكات الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وبالسياق، أفادت مصادر فلسطينية ان “قوات العدو هدمت الأربعاء أربعة منازل وبركسين في بلدة شقبا شمال غرب رام الله”، وتابعت “في مدينة القدس، هدمت قوات الاحتلال، منزلين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى”ز

وأشارت المصادر الى أن “جرافات الاحتلال هدمت منزلا في بلدة روجيب شرق مدينة نابلس”.

يشار إلى أن سلطات العدو هدمت في النصف الأول من العام الجاري، 588 منشأة تسببت في تضرر 843 مواطنا منهم 411 طفلا، فيما تنوي هددت بهدم 556 منشأة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام