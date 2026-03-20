استهداف المقاتلة الاستراتيجية F-35

أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية بتاريخ 19-3-2026 أنه: “تم استهداف المقاتلة الاستراتيجية من طراز F-35 التابعة للجيش الأمريكي المعادي في سماء وسط إيران عند الساعة 2:50 فجراً اليوم، وذلك بواسطة منظومة دفاع جوي حديثة ومتطورة تابعة للقوة الجوفضائية للحرس، وقد أصيبت بأضرار جسيمة.

هذه الطائرة هي المشروع العسكري الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة (تكلفة الطائرة تتجاوز 100 مليون دولار)، ونقطة بيعها الرئيسية لحلفاء واشنطن هي “التخفي المطلق” وقدرتها على الإفلات من الرادارات. ونجاح رادارات وصواريخ إيرانية في رصدها وإصابتها يضرب سمعة الطائرة التسويقية، مما يثير مخاوف المستثمرين بشأن العقود المستقبلية للشركة وموثوقية الطائرة، مما أدى إلى هذا الانخفاض الفوري في الأسهم.