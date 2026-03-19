قاليباف يهزأ بواشنطن: إنه إنجاز فريد للجيش الأمريكي

علّق رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف على ادعاءات العدو الاسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية تدمير القدرة الصاروخية لبلاده.
According to statements by Israeli and American military officials, 320% of Iran's missile launchers have been destroyed so far. However, Iran continues to launch missiles at a high rate— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 19, 2026
Now,the enemy aims to destroy up to 500% of them!
A unique achievement for the US military!
وفي التفاصيل، قال قاليباف على صفحته على “منصة اكس” “وفقاً لادعاءاتهم، تم تدمير 320% من القدرة الصاروخية الإيرانية حتى الآن، لكن إطلاق الصواريخ الإيرانية لا يزال مستمراً بقوة؛ إنه إنجاز فريد للجيش الأمريكي”.
المصدر: موقع المنار