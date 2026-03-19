    عربي وإقليمي

    ايران: بيان منظمة الملاحة البحرية مشوّه وأحادي الجانب

      وصفت الجمهورية الإسلامية الايرانية بيان منظمة الملاحة البحرية بأنه “مشوّه وأحادي الجانب”. هذا ورفضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيان مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO) ) ضدها.

      وفي السياق، أعلن وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الاجتماع الاستثنائي السادس والثلاثين لمجلس المنظمة البحرية الدولية أن “هذا المستند مبني على فرضية مشوّهة أساسًا وأحادية الجانب، ومن خلال نسب الوضع البحري الحالي إلى ما يُسمّى بالأنشطة غير القانونية لإيران، فقد تجاهل المصدر الحقيقي للأزمة”.

      وقد تم التأكيد في بيان الوفد على أن مثل هذا النهج “يحرّف الحقائق؛ ويُظهر الضحية والمعتدي بشكل معكوس، ويعرّض المنظمة لرواية انتقائية ومسيّسة لا تتوافق مع طبيعتها الفنية”.

      المصدر: موقع المنار

